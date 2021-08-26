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Dünya

Taliban ve Pençşir direnişçileri anlaştı!

Afganistan'da yapılan görüşmede Taliban ve Pençşir direnişçilerinin ikinci bir toplantıya kadar çatışmama konusunda anlaştığı bildirildi.

Star.com.tr26 Ağustos 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 10:53
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Afganistan Parlamentosunun eski Başkan Yardımcısı Muhammed Alam Yezidyar basın mensuplarına verdiği demeçte, Taliban ve Pençşir direnişçilerinin bir sonraki görüşmelere kadar çatışmama konusunda anlaştıklarını söyledi.

İki taraf arasında yapılan müzakerenin üç saat sürdüğünü ifade eden Yezidyar, "Bir sonraki toplantının tarihi, tarafların liderleri tarafından daha sonra kararlaştırılacak" dedi.

- Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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