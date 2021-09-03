Taliban'da yeni hükümete Molla Birader başkanlık edecek

3 Eylül 2021 Cuma 09:50 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 10:00

Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Birader, Afganistan'ın yeni hükümetine liderlik edecek.

Taliban'a yakın en az üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'in oğlu Mohammad Yaqoob ve Sher Mohammad Abbas Stanekzai yeni hükümette önemli görevler alacaklar.

Molla Abdulgani Birader kimdir?

Molla Abdulgani Birader: Taliban'ın dört kurucusundan biri

Molla Abdulgani Birader, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran dört kişiden biriydi. ABD'nin Afganistan işgali sırasında ayaklanmanın önemli isimlerinden oldu, 2010'da Pakistan'da yakalandı ve hapse girdi.

8 yıl sonra ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde varılan anlaşmayla serbest bırakıldı.

Birader'ın ismi, Doha'daki siyasi ofisin başına gelmesiyle duyulmaya başlandı. 2020'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi ise bir Taliban yöneticisinin bir ABD başkanıyla bilinen doğrudan ilk temasıydı.