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Dünya

Taliban'dan 3 aylık ateşkes teklifi

Afganistan hükümetinin Taliban'la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:27
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