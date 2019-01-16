Taliban'dan ABD'ye 'müzakereleri dondurma' tehdidi

Mepa News'in haberiine göre ABD ve Taliban arasında bugüne kadar gerçekleşen üç resmi görüşmenin ardından dördüncü bir görüşme planlanmış ancak süreç Taliban'ın istekleri doğrultusunda ilerlemediği için Hareket son görüşmeye katılmayacağını açıklamıştı.

Dün, Taliban'ın resmi kaynakları tarafından yapılan açıklamadaysa, ABD'nin müzakerelerde verdiği 'askerleri geri çekme' sözünü yerine getirmediği ifade edildi.

Taliban kaynaklarınca yapılan açıklama şu şekilde:

"Afganistan İslam Emirliği, milli seviyede kapsayıcı İslami ve yerli bir güçtür. Mümkün olan tüm insani ve maddi kaynaklarla geçtiğimiz 20 yıl boyunca Amerikan işgalci güçlerine ve onların dahli ve yabancı müttefiklerine karşı savaşmaktadır. Gayeleri açık ve meşrudur, anavatanın bağımsızlığı ve İslami bir sistemin tesisi.

Bu amaçların elde edilmesi için tüm askeri ve siyasi faaliyetler gerçekleştirilmekte. Afganistan İslam Emirliği siyasi bir çözüm için tüm kanalları açık tutuyor ve tüm temaslar için Doha merkezli İslam Emirliği Siyasi Ofisi'ni görevlendirdi. Afgan meselesine barışçıl bir çözüm bulmak için bir el vermek isteyen her ülke Siyasi Ofis ile bağlantı kurabilir ve İslam Emirliği tarafından hoş karşılanır.

Ancak, Afganistan'ın işgali meselesi bizim hürriyet arayan Müslüman milletimizi ilgilendiren bir meseledir, bunu nerede ve nasıl çözüleceği konusu yalnızca bizim hakkımızdır. Bu mesele ne herhangi birinin baskısı ve taktik manevralarıyla çözülebilir, ne de herhangi birinin Afganistan meselesini ilişkilerini güçlendirmek yahut kendi çıkarlarını ilerletmek için kullanması kabul edilebilir.

Eğer Birleşik Devletler samimi niyetle görüşmelere girmek ve Afgan milletinin meşru taleplerini kabul etmek istiyorsa, mesele bir çözüm bulacaktır. Ancak eğer Afganların meşru taleplerini kabul etmekten kaçma, çeşitli bahanelerle kolonici ve askeri amaçlarını barış kisvesinde sürdürme, diğer ülkeleri aldatarak hukuksuz baskı uygulama niyetindeyse, bu Afgan sorununa barışçıl bir çözüm bulma istekleri olmadığı anlamına gelir.

Birleşik Devletler, 2018 yılının Kasım ayındaki Doha görüşmesinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesini ve Afganistan'ın diğer ülkelere karşı kullanılmasını önlemeyi kabul etmesine rağmen, şimdi bu gündemden uzaklaşıyor ve tek taraflı olarak yeni konular ekliyor.

Bu cihetle İslam Emirliği, Birleşik Devletler'i uyarıyor ki eğer mevcut gidişat devam eder ve Amerika iki yüzlülüğünü sürdürürse İslam Emirliği, Amerika hukuksuz baskılarını ve manevralarını sona erdirene ve gerçek barışa doğru adım atana kadar tüm görüşmeleri ve müzakereleri durdurmak zorunda kalacaktır."