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  • Taliban'dan davet aldılar... Lavrov: Memnuniyetle katılırız
Dünya

Taliban'dan davet aldılar... Lavrov: Memnuniyetle katılırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'ın ülkesine yapılan tören daveti hakkında açıklama yaptı. Lavrov, Lavrov, 'Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız.' dedi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 18:37 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:46
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Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, "Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek." dedi.

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.

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