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Taliban, Suudi Arabistan'da ABD ile yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmama kararı aldı

Taliban, bu ay Suudi Arabistan’da ABD ile yapılması planlanan barış görüşmelerine, Afgan hükûmetiyle görüşmeye zorlanmasını gerekçe göstererek katılmama kararı aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Taliban yetkilileri, örgütün, bu ay Suudi Arabistan’da ABD ile yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayacağını ve görüşmelerin Katar’da yapılmasını istediklerini açıkladı.
 
Afganistan'da yaşayan kıdemli bir Taliban üyesinin, isminin verilmemesi şartı ile Reuters’a yaptığı açıklamada, görüşmelere katılmamalarına sebep olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin, Taliban’dan Afgan hükûmetiyle görüşmelerini istemesini gerekçe gösterdi.
 
"ABD’li yetkililerle gelecek hafta Riyad'da buluşmamız ve geçen ay Abu Dabi'de eksik kalan barış görüşmelerine devam etmemiz gerekiyordu.” diyen Taliban yetkilisi, “Sorun şu ki, Suudi Arabistan ve BAE liderleri, Afgan hükûmet delegasyonu ile mutlaka görüşmemizi istedi. Bunu şimdi yapmayı göze alamayız. Suudi Arabistan'daki toplantıyı iptal ettik.” ifadelerini kullandı.
 
Yetkili, Taliban’ın aynı zamanda müzakerelerin yapılacağı yeri Katar ile değiştirmek istediğini sözlerine ekledi.
 
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün Suudi Arabistan'daki toplantıyı iptal ettiğini doğrularken, yeni toplantı yeri hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.
 
Reuters’a konuşan bir diğer kıdemli Taliban lideri ise, örgütün Suudi Arabistan'a, Taliban'ın bu aşamada Afgan hükûmetiyle buluşmasının mümkün olmadığını açıkladığını belirterek, “Herkes Afgan hükûmetinin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'ı terk etmesini istemediğinin farkında ve biz tüm yabancı güçleri ülkemizden kovmak için ağır bir bedel ödedik. Neden Afgan hükûmetiyle konuşmalıyız?” açıklamasında bulundu.
 
Afganistan'daki krizin çözümü için diplomatik çabalar yoğunlaştı
 
Taliban temsilcilerinin ekim ayında ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Katar’da ilk görüşmeyi gerçekleştirmesinin ardından, Afganistan’daki anlaşmazlığa çözüm bulmak için diplomatik çabalar yoğunlaşmıştı. Savaşan tarafların yetkilileri, 2019’da yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede ateşkesin sağlanması için en az üç kez toplandı.
 
Bu ay Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da aynı amaçla yapılması planlanan dördüncü tur görüşmeler ise şimdilik gerçekleştirilemeyecek gibi duruyor.

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