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Dünya

Taliban'ı öven öğretmen açığa alındı

Fransa'da bir öğretmen Taliban'ı övdüğü gerekçesiyle açığa alındı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 19:44 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 19:44
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Le Figaro'nun haberine göre, Nancy kentinde meslek okulunda matematik öğretmenliği yapan Khalid B, Facebook hesabında Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolünü 15 Ağustos'ta ele geçiren Taliban için, "İradeli ve inançlılar, sınırsız cesaretleri var." yorumunu yaptı.

Paylaşımın ardından öğretmen görev yaptığı okul yönetimince açığa alındı ve paylaşımın ekran görüntüsü Nancy Savcılığına iletildi.

Savcı François Perain, öğretmen hakkında "terörü savunma soruşturması" açılması için yeterli unsur olduğu açıklamasını yaptı.

Taliban halen Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Fransa'da, internette terörü savunmak 100 bin avro para ve 7 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

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