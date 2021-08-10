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Dünya

Taliban'ın beş eyaleti ele geçirmesi sonrası ABD'den açıklama

Taliban'ın ülkede en az beş eyaleti ele geçirdiği belirten Pentagon sözcüsü, Afganistan'daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğunu söyledi.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:22
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan basın açıklamasında Afganistan'a yönelik değerlendirme yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in diğer ülkelerin endişelerini paylaştığını, Afgan kuvvetlerinin kabiliyeti olduğunu ve savaş alanında büyük bir fark yaratacak kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Kirby, ABD'nin gerektiğinde hava saldırıları ve ufuk ötesi terörle mücadele desteği vereceğini de ayrıca vurguladı.

Kirby, Afgan hükümetinin 300 binden fazla asker ve polis gücüne sahip olduğunu belirterek Afgan ordusunun, ABD'nin desteklemeye ve geliştirmeye devam ettiği bir hava kuvveti olduğunu ifade etti.

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