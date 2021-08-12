İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5822
  • EURO
    10,0911
  • ALTIN
    484.157
  • BIST100
    1429.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi
Dünya

Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:05
ABONE OL

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne'nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban'ın eline geçtiğini belirtti.

Ahmad Fakiri, güvenlik güçlerinin vilayet merkezinden çekildiğini kaydetti.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Gazne ile 10'a yükseldi.

Dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.