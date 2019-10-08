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Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

ABD'de 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen, Meksika sınırında yakalandı.

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Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) Komiserliğini vekaleten yürüten Mark Morgan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, göçmenlerle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. 
 
Geçen yıl ABD'nin "öngörülemez ve sarsıcı" seviyede yasa dışı göçmen akınına maruz kaldığına işaret eden Morgan, "CBP'nin güney sınırındaki güvenlik eylemleri sonucunda 2019 mali yılında yaklaşık 1 milyon yasa dışı göçmen yakalandı." ifadesini kulandı.
 
Söz konusu sayının 2018 mali yılına göre yüzde 88 daha fazla olduğunu belirten Morgan, "Bu rakamlar, dünya üzerindeki hiçbir göçmenlik sisteminin başa çıkabileceği türden değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
Morgan ayrıca, ABD'nin Meksika, Guatemala ve El Salvador ile yaptığı iş birliği sonucu yasa dışı göçmen sayısının azaldığına dikkati çekti.

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