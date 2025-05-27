İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0118
  • EURO
    44,3556
  • ALTIN
    4136.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tam 20 bin megavat! Nükleer elektrik üretimi için start verildi
Dünya

Tam 20 bin megavat! Nükleer elektrik üretimi için start verildi

20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesinin başlatıldığını ifade eden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 'Bu büyük proje fiilen başlatıldı. Uygulayıcı şirketler proje bazlı kuruldu ve devlet destekleriyle işi ilerletecekler' değerlendirmesinde bulundu.

AA27 Mayıs 2025 Salı 16:56 - Güncelleme:
Tam 20 bin megavat! Nükleer elektrik üretimi için start verildi
ABONE OL

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İslami, Atom Enerjisi Kurumu Verimlilik Komitesi toplantısında konuştu.

İslami, 20 bin megavat nükleer elektrik üretim projesinin başladığını belirterek, "Bu büyük proje fiilen başlatıldı. Uygulayıcı şirketler proje bazlı kuruldu ve devlet destekleriyle işi ilerletecekler." dedi.

110 MİLYON VARİL PETROL TASARRUFUNA DENK

Buşehr Nükleer Santrali'nin son 10 yılda 72 milyar kilovat elektrik ürettiğini aktaran İranlı yetkili, bunun 110 milyon varil petrol tasarrufuna denk geldiğini, bu tesisin inşaat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyar avro olduğunu kaydetti.

İslami, 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesinin ayrıntıları hakkında ise bilgi vermedi.

  • nükleer elektrik
  • megavat
  • üretim
  • proje

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.