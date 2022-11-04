Tam 218 roketatar! Anlaşma onaylandı

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore'den söz konusu mühimmatın alımı için yapılan anlaşmayı anımsattı.

Polonya ordusunun yakında K239 Chunmoo roketatarlarını alacağını belirten Blaszczak, "Bugün lojistik, eğitim paketleri ve mühimmat içeren 218 roketatar alımı için yapılan sözleşmeyi onayladım. Sayısız ve modern donanıma sahip Polonya Silahlı Kuvvetleri, güvenliğin garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Blaszczak, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Güney Kore'den satın alınan K239 Chunmoo sistemlerinin ülkenin sahip olduğu Amerikan yapımı HIMARS fırlatıcılarıyla benzediğini söylemişti.

Daha önce yapılan anlaşma kapsamında 288 roketatar alınacağı belirtilmişti. Blaszczak, yaptığı açıklamada, bunu 218 adet olarak duyurdu.

Blaszczak, Polonya'nın kısa sürede istediği kadar HIMARS alamadığını, bu nedenle Güney Kore'den 288 Chunmoo fırlatıcı satın aldıklarını ifade etmişti.

Temmuz ve eylül aylarında Polonya, Güney Kore ile milyarlarca dolar değerinde tank, obüs ve savaş uçağı satın alım anlaşması imzalamıştı. Tankların ve obüslerin teslimatının başladığı bildirildi.

Yeni anlaşma kapsamında, mobil roketatarların gelecek yıl teslim edilmesi bekleniyor.