Tam 50 milyar dolar! Pakistan parlamentosunun onayına sunuldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, yüzde 3,5 büyüme oranı hedefiyle 50,4 milyar dolarlık 2023-2024 mali bütçesini Ulusal Meclis'e sundu.

Bakan Dar, burada yaptığı açıklamada, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) kurtarma programını yeniden hayata geçirme umuduyla reel ekonomi unsurlarına odaklandığını söyledi.

Bütçede alt seviyedeki devlet çalışanlarına yüzde 35, memurlara da yüzde 30 zam yapıldı.

Tükenmekte olan döviz rezervi ve ekonomik krize rağmen bütçede savunmaya ayrılan pay geçen yıla göre yüzde 15,4 artırıldı.

Bütçeye göre 1 Temmuz'da başlayacak bir sonraki mali yıl için ülkenin toplam harcaması 13,32 milyar rupi (1 milyar 84 milyon 69 bin lira) olurken, brüt gelir de 12,163 milyar rupi (Yaklaşık 990 milyon lira) olarak tahmin ediliyor.

BAŞBAKAN ŞERİF'TEN IMF VURGUSU



Başbakan Şahbaz Şerif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, IMF'nin tüm koşullarının bütçede yerine getirildiğini ve kurtarma programının yeniden hayata geçirileceğini ümit ettiğini ifade etti.



Siyasi istikrar olmadan milyarlarca doların dahi ekonominin gelişmesine katkı sunamayacağını vurgulayan Şerif, ekonomik büyümenin siyasi istikrara bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Dar, Pakistan Ekonomik Araştırması 2022-2023 raporunu dün kamuoyuyla paylaşmıştı. Dar, 2022-2023 mali yılı için büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu ancak GSYH'de yüzde 0,29'luk artış kaydedildiğini bildirmişti.

IMF İLE ANLAŞMA



Pakistan, 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar, geçen yıl yeniden masaya otururken, IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1,17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Söz konusu kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.

Pakistan, IMF'nin tüm taleplerinin karşılandığını belirtiyor.

Nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın döviz rezervleri 3,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.