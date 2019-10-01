Tam 500 yaşında! Tüyler ürperten inanış!
Grönland’da 500 yıl önce ölen Inuit halkına mensup bir ailenin mumyaları ortaya çıktı. Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömüldüğü biliniyor.
Grönland’da 500 yıl önce ölen Inuit halkına mensup bir ailenin bugüne kadar çok iyi korunmuş mumyaları ortaya çıktı.
Arkeologlar, çenelerinde ve alınlarında dövme bulunan 6 kadın ile biri 6 aylık iki çocuğunun bulunduğu kalıntıların mumyalanmasında buz ikliminin etkili olduğunu düşünüyor. Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömülürdü. Inuitler, bunu tüm aile bireylerinin dünya hayatından sonra da huzur içinde ve birlikte olduğundan emin olmak için yapıyordu.
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