27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6805
  • 6,1874
  • 269.434
  • 104827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tam 500 yaşında! Tüyler ürperten inanış!

Grönland’da 500 yıl önce ölen Inuit halkına mensup bir ailenin mumyaları ortaya çıktı. Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömüldüğü biliniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Grönland’da 500 yıl önce ölen Inuit halkına mensup bir ailenin bugüne kadar çok iyi korunmuş mumyaları ortaya çıktı.
 
Arkeologlar, çenelerinde ve alınlarında dövme bulunan 6 kadın ile biri 6 aylık iki çocuğunun bulunduğu kalıntıların mumyalanmasında buz ikliminin etkili olduğunu düşünüyor. Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömülürdü. Inuitler, bunu tüm aile bireylerinin dünya hayatından sonra da huzur içinde ve birlikte olduğundan emin olmak için yapıyordu.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA