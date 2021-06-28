Tam anlaştılar derken kriz derinleşiyor! Sınıra 50 bin asker yönlendirildi

star.com.tr 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:17

Basında yer alan haberlere göre Hindistan, Çin'le gerilimlere neden olan sınır hattına 50 bin asker daha yönlendiriyor. Hindistan'ın şu anda Ladakh sınırında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artışla yaklaşık 200 bin askeri bulunuyor.

Hintli yetkililerin, ek birliklerin konuşlandırılmasında Hintli komutanlara, 'Çin'in topraklara saldırma ve ele geçirme gibi eylemlerini önleme' talimatı verdiği bildirildi.

Hindistan Ordusu Komutanı General Manoj Mukund Naravane, Hindistan'ın Pakistan ve Çin ile iki cepheli bir savaşa hazır olduğunu söylese de, Yeni Delhi aynı zamanda Pakistan ile batı sınırındaki gerilimi azaltıyor.

Hindistan'ın asker hamleleri, PLA'nın yakın zamanda birliklerini Sincan Askeri Bölgesinden Batı Bölgesi Komutanlığı'ndaki Tibet Askeri Komutanlığına taşıdığına ilişkin haberleri takip etti. Birliklerin yanı sıra, PLA'nın Hindistan sınırı boyunca füzeler, insansız hava araçları ve roketler de dahil olmak üzere, gelişmiş silah sistemleri yerleştirdiği belirtiliyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh şu anda Ladakh bölgesini ziyaret ediyor ve gezisinin odak noktası Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yeni sınır altyapı projelerinin açılışını gerçekleştirmek. Singh, stratejik olarak önemli dört yeni köprünün temel atma törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'nin sınır boyunca asker konuşlandırmasını, mevcut gerilimin 'temel nedeni' olarak gösterdi. Buna karşılık Hindistan Dışişleri Bakanlığı Pekin'i, çok sayıda asker yığarak ve statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalışarak, sınırdaki barış ve huzuru bozmakla suçladı.

25 Haziran'da iki Asya ülkesi, geçen yıldan bu yana devam eden sınır krizine bir çözüm bulmak amacıyla Çin-Hindistan sınır meselelerine ilişkin İstişare ve Koordinasyon Çalışma Mekanizması'nın (WMCC) 22. tur görüşmelerini gerçekleştirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Haziran toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Her iki taraf da, Eylül 2020'de iki dışişleri bakanı arasında varılan anlaşmayı göz önünde bulundurarak, doğu Ladakh'taki LAC boyunca kalan sorunlara erken bir çözüm bulma gereği üzerinde anlaştı." dedi.

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