Tanık papağana gözaltı
Hollanda Lahey’de bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht’te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu. Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan’ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.
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