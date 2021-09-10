İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4289
  • EURO
    9,9817
  • ALTIN
    486.759
  • BIST100
    1449.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tank testi 300'den fazla askeri hastanelik etti!
Dünya

Tank testi 300'den fazla askeri hastanelik etti!

İngiltere'de ordunun tank testinde, 300'den fazla asker hastaneye sevk edildi.

DHA10 Eylül 2021 Cuma 13:13 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 13:14
ABONE OL

İngiltere'de, Kraliyet Ordusu'nun 'hafif tank' statüsündeki yeni Ajax tankının denemelerinin ardından 310 askerin çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurduğu ifade edildi. Şimdiye kadar 3.5 milyar sterlin harcanan ve 2024'te tamamlanması planlanan Ajax projesi ile ilgili olarak temmuz ayında yayınlanan hükümet raporunda, tankın güvenlik sorunları oluşturabileceği belirtilmişti. Bakan Jeremy Quin, "Ajax'ta gürültüye maruz kalmanın bir sonucu olarak, başlangıçta 121 personelin acil işitme muayenesi olması gerektiği belirlendi. Daha sonra Savunma Bakanlığı, Ajax'ta gürültüye maruz kalan herkesin muayene edilmesi konusunda çalışmalarını genişletti. Bugüne kadar, değerlendirmeye tabi tutulması gereken 189 kişi daha tespit edildi ve toplam 310 personel belirlendi" dedi. Öte yandan, askerlerin bazılarında sarsıntıya bağlı eklem ağrıları da görüldüğü aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.