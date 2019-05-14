Tanker krizi!

Dünyanın en büyük yakıt ikmal merkezlerinden biri olan ve Hürmüz Boğazı’na sadece 70 mil mesafede bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Füceyre Limanı’nda önceki gün 4 tankerde artarda patlamalar gerçekleşti. Reuters’ın duyurduğu gelişmeyi ilk gün reddeden BAE hükümeti, dün ise tankerlerin sabotaja uğradığını bildirdi. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gemilerden ikisinin Arabistan’ın enerji devi Saudi Aramco’ya ait olduğu bildirilirken, Riyad, patlamaların bir saldırı sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

RİYAD: BU BİR SALDIRI

Füceyre’de hedef alınan dört gemiden ikisinin kendi tankeri olduğunu söyleyen Suudi Arabistan, bunun ham petrol ticaretine darbe indirme girişimi olduğunu savunarak dolaylı yoldan İran’ı işaret etti. Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih, “Pazar günkü bu saldırı, deniz yolu taşımacılığını ve tüm dünyadaki tüketicilerin petrol tedarik güvenliğini tehdit etmeyi amaçlıyor” dedi. Tankerlerden birinin petrol yüklemesi yapmak üzere Suudi Arabistan’ın Ras Tanura Limanı’na gitmekte olduğuna işaret eden Falih, saldırının herhangi bir can kaybı veya yakıt sızıntısı ile sonuçlanmadığını ancak iki geminin yapısında ciddi hasara yol açtığını kaydetti. Riyad’ın kendilerini üstü kapalı bir şekilde suçlaması üzerine Tahran, olayı ‘üçüncü bir ülkeden yabancı ajanların komplosu’ diye niteleyerek soruşturma talep etti.

İRAN: KOMPLO KURULDU

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musavi “Olayın deniz ulaşımı güvenliği üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bölge ülkeleri, yabancı ajanların istikrarsızlaştırıcı komplolarına karşı uyanık olmalıdır” diye konuştu. İran’ın önde gelen bir milletvekili de Reuters’a verdiği demeçte olayın gerisinde üçüncü ülkeden ajanlarının bulunduğunu, bunun Körfez ülkelerinde güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

KÖRFEZ TEK SES

Öte yandan, ABD Denizcilik İdaresi ise Füceyre’deki olayın teyit edilemediğini ve temkinli davranılması gerektiğini duyurdu. Suudilerin bölgedeki müttefikleri Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Yemen’in yanı sıra KİK ve Arap Birliği de olayı ‘denizciliğin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir suç’ olarak nitelendirerek uluslararası topluma soruluları cezalandırma çağrısı yaptı.