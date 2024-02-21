Tanklarla el-Mevasi bölgesine giren soykırımcı İsrail ardında cesetler bırakarak çekildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 138. gününde sürüyor.

İSRAİL, DAHA ÖNCE "GÜVENLİ" OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EL-MEVASİ'DEN ARDINDA CESETLER BIRAKARAK ÇEKİLDİ



İsrail güçleri dün gece girdiği Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesi ile kuzeydoğusundaki El-Karara Limanı çevresinden 10 saat süren saldırılarının ardından çekildi. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yollarda, tarım arazilerinde çok sayıda Filistinlinin cesetlerinin olduğu görüldü.

Söz konusu Filistinlilerin ateşli silahlarla vurularak öldürüldükleri anlaşılırken, bölgedeki yollar, evler ve altyapıda oluşan büyük yıkım da dikkati çekti.

İsrail ordusu dün gece Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine girmişti. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Mevasi'deki saldırılarda en az 26 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentine bağlı Burka köyü sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 7 Ekim'den sonra arttığını, İsrail askerlerinin de bu şiddet eylemlerinde yerleşimcileri koruduğunu anlattı.

Yeni Zelandalı aktivist Roger Fowler, İsrail'in yaptıklarının açık soykırım olduğunu ve bu niyetini en başından beri hiç gizlemediğini ifade etti.

Filistinli insan hakları örgütü Al-Haq'ın Hukuki Araştırma ve Savunuculuk Başkanı Dr. Susan Power, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım uyguladığını belirterek, "Böyle bir dönemde Gazze açıklarında gaz arama haklarının yabancı şirketlere devredilmesi, İsrail'in Filistin halkını siyasi ve ekonomik olarak tamamen boyunduruk altına alma hedefinin bir başka kanıtıdır." dedi.

11:06 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı.



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