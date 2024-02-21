Tanklarla el-Mevasi bölgesine giren soykırımcı İsrail ardında cesetler bırakarak çekildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 138. gününde sürüyor.
İsrail ordusu dün gece Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine girmişti. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Mevasi'deki saldırılarda en az 26 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
11:06 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı.
09:53 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 60'tan fazla Filistinli öldürüldü
06:11 Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden Filistinliler sokaklara döküldü
04:51 Filistin, ABD'nin Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı
03:38 İsrail ordusu, Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlara ait barınağı hedef alarak 2 kişiyi öldürdü
02:54 İsrail cezaevlerindeki Filistinliler, "asgari ölçüde yaşam alanı ile yatak sağlanmayan" koşullarda tutuluyor
01:33 ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığı iddialarını kabul etmediğini belirtti
01:19 İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi
00:49 BM: Gazze'deki Nasır Hastanesi iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi
00:12 Araştırma: Gazze'de ateşkes ilan edilse bile 11 bini aşkın kişi hastalıklardan ölecek
00:03 Katar ile Kuveyt'ten İsrail'in saldırılarını durdurması ve Kızıldeniz'de seyrüsefer istikrarı çağrısı
00:02 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin ardından, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyük sorumluluğu var. Veto kullanımının açıklanması gerekiyor." dedi