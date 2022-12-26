Tansiyon yükseldi: Kuzey'in İHA'larına uyarı ateşi açtık

Ordunun açıklamasına göre Güney Kore, Kuzey Kore'nin İHA'larının iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisi olarak bilinen sınırı geçmesinin ardından batıdaki Gimpo kentinin üzerinde TSİ 0325 gibi İHA'lara müdahale etti.

Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili İHA'lara müdahale sırasında bir Güney Kore KA-1 savaş uçağının düştüğünü belirtti. İki pilot kazadan önce uçaktan atlamayı başardı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ordunun talebiyle Incheon ve Gimpo havalimanlarından uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada iki havalimanında da yaklaşık bir saatin ardından uçuşların yeniden başladığını belirtti.