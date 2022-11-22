İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6284
  • EURO
    19,1391
  • ALTIN
    1045.1
  • BIST100
    4674.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tansiyon yükseldi! Sırbistan-Kosova arasında 'araç plakası' krizi
Dünya

Tansiyon yükseldi! Sırbistan-Kosova arasında 'araç plakası' krizi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles bugün açıklama yaparak Sırbistan ile Kosova arasındaki ‘plaka gerginliği' toplantısının sonucunun hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti. Öte yandan Kosova'daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX Kosova) görevlilerinin Kosova'da alarma geçtiği ve durumu yakından takip ettiği belirtildi.

DHA22 Kasım 2022 Salı 12:08 - Güncelleme:
Tansiyon yükseldi! Sırbistan-Kosova arasında 'araç plakası' krizi
ABONE OL

Kosovalı yetkililer bölgelerinde bulunan etnik Sırpların, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını teslim etmelerini istemiş, Kosova plakası kullanmaları gerektiğini ifade etmişti. Ancak Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için durum tırmanmıştı. Avrupa Birliği gerginliğin tırmanmaması için Priştina ile Belgrad arasında müzakere toplantısı düzenlemiş, durum çözüme ulaşmamıştı. Kosovalı yetkililer plakaları teslim etmeyenlere bugün itibariyle 150 Euro para cezası keseceğini açıkladı.

Borrell, toplantının sonucunun hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i son durum hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Kosova'daki AB sivil misyonluğu olarak bilinen EULEX Kosova'nın sahada olduğu, durumun ciddiyetini koruduğu ve şiddet olaylarının patlak verebileceği belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Borrell ile konuştuğunu belirterek "Plaka anlaşmazlığını çözmenin mümkün olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi sorumluluk ve pragmatik çözümler zamanı. Gerginlikten kaçınılmalıdır. NATO KFOR tetikte olmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı. NATO'nun barış gücü olarak bölgede görev yapan NATO KFOR, EULEX Kosova ile birlikte sahada görev yapmaya, durumu takip etmeye devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.