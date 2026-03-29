Tansiyon zirvede... ABD İran'a kara saldırısı yapacak mı? Tahran rest çekti

ABD/İsrail ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 30 gündür sürüyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.

Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı.

"Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu.

ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Düşman, kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor. Adamlarımızın, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe verip bölgesel ortaklarını sonsuza dek cezalandırmayı beklediğinden gafiller. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."

Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar, İran'ın teslim olmasını istedikleri sürece, evlatlarınızın ABD'nin bu arzularına cevabı açık ve nettir. Zillet bizden uzaktır."

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Bahreyn'de deniz trafiğine kısıtlama getirildi

İran'ın misillemesinde hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentindeki endüstri bölgesinde çıkan yangının ardından yoğun siyah dumanlar yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri nedeniyle İran'ın "tazminat ödemesi gerektiğini" ifade etti.

İran'ın askeri sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı: İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Irak'ta Haşdi Şabi karargahlarına hava saldırısı düzenlendi

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'deki bazı bölgelerde sirenler çaldı

Bahreyn, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan atılan 174 füze ve 391 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan atılan 174 füze ve 391 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine dahil olduğu iddia edildi.

İran'ın sabah saatlerinde art arda gerçekleştirdiği 2 füze misillemesi, İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'daki Prens Sultan (El-Harc) Hava Üssü'ne füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılarda 5'i ağır 15 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da El-Araby TV'nin ofisinin bulunduğu binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

İran ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınayarak, ABD-İsrail'i küresel barış ve güvenlik için tehdit olarak nitelendirdi.

ABD ve İsrail'in, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bir iskeleye saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı üzerinde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

07:12 BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale ediyor

07:07 İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki Tahran'da patlama sesleri duyuldu

05:35 İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

03:21 ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misilleme yaptığı Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere geçme çağrısı yapıldı.

03:13 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

03:09 Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

03:05 Kuveyt, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.

02:30 ABD ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

02:26 Bahreyn'de saldırıların ardından sirenler çalarken halka güvenli yerlere geçme çağrısı yapıldı

02:01 İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı

00:19 Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu

00:10 ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.

00:08 Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı: İran'dan yapılan füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

00:04 Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi