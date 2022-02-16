Tansiyonu düşürecek görüntüler! Tanklar böyle geri çekildi

star.com.tr 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:17

Ukrayna-Rusya krizinde peş peşe gelen 'müzakere' açıklamalarının ardından, tansiyonu düşürecek bir görüntü geldi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin beş askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi lojistik destek birliği konvoyu, Kırım'dan ayrılmaya başladı.

Rus kaynakların iddiasına göre, Kırım'da yapılan tatbikatlarını tamamlayan birlikler, daimi üslerine doğru yola çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daimi üslerine dönen birlikler, askeri teçhizatın bakımını yapacağı ve bir sonraki muharebe eğitimi için hazırlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Rutin tatbikatlarını tamamlayan Güney Askeri Bölgesi lojistik destek birliği, Kırım Köprüsü'nü geçerek, kalıcı üssü giden Tavrida karayolu boyunca ilerleyişinin ilk bölümünü tamamladı. Konvoya askeri trafik denetleme departmanının araçları eşlik ediyor." ifadeleri yer aldı.

Rus askeri birliklerinin Kırım'da, güçlendirilmiş tabur taktik birlikleriyle, 15 silah eğitim sahasında 'taktik tatbikatlar' gerçekleştirdiği bildiriliyor.

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