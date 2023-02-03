Tansiyonu yükseltecek hamleler: Suçu Türkiye'ye atmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif eylemlerinden vaz geçmeyen Atina yönetimine, "Cevap vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Atina, özellikle son dönemde bölgede taciz ve ihlallerini artırıyor, tansiyonu yükseltiyor.

Yunan uçakları, Türk uçaklarına radar kilidi atıyor. Sahil Güvenlik botları Türk balıkçı teknelerini silahla taciz ediyor.

ATİNA HUKUK TANIMIYOR

Yunanistan, adalar konusunda da uluslararası hukuku çiğniyor.

Lozan ve Paris Antlaşmalarıyla belirlenen adaların "gayri askeri" statüsünü hiçe sayıyor, silahlandırıyor.

Bazen, Yunanistan Başbakanı Miçotakis adaları ziyaret ediyor, bazen de askeri yetkililerini adalara gönderiyor.

SUÇU TÜRKİYE'YE ATARAK SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

Sosyal medyadan skandal paylaşımlar art arda geliyor.

Ülkesi, dünyanın gözleri önünde hukuk tanımaz tutum sergilerken, Miçotakis, Avrupa Parlamentosu kürsüsünden Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor.

Yunanistan, göçmen politikasıyla da Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Göçmenleri hem karadan hem de denizden geri iterek, ölümlerine sebep oluyor.

Türkiye'yi suçlayarak sorumluğu üzerinden atmaya çalışıyor.

Uluslararası kuruluş ve mahkemelerin raporları ise, Atina yönetiminin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyuyor.