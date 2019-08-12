31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,56
  • 6,2159
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tanzanya'da bayram namazı: Camiler doldu taştı

Tanzanya'nın Sıngıda kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da, Sıngıda şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için Masjıd Istıqaama Camisi'nde bir araya geldi.

Namazın ardında okunan hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı, dualar edildi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi de katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

Dernek yetkilileri, Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede gerçek ortaya çıktı

Kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede gerçek ortaya çıktı

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'izin' kararı

Borja'dan gelirim sözü

Borja'dan gelirim sözü

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

Suudi Arabistan'da tadına baktı, Türkiye'de üretti

İngiltere'den İzmir'e uzanan Çin işi miras vurgunu!

İngiltere'den İzmir'e uzanan Çin işi miras vurgunu!

İtalya: Richard Gere sığınmacıları Hollywood'daki villasında ağırlasın

İtalya: Richard Gere sığınmacıları Hollywood'daki villasında ağırlasın

Şaşırtan olay: Helikopterler denizden almış!

Şaşırtan olay: Helikopterler denizden almış!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdiler

Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdiler

Kümbet kazısında bulundu... Üzerindeki yazı şaşırttı

Kümbet kazısında bulundu... Üzerindeki yazı şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA