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Dünya

Tanzanya'da kilisede izdiham: 20 ölü, 40 yaralı

Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesinde kilisede düzenlenen dini festivalde meydana gelen izdihamda 20 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

AA02.02.2020  15:36 - Güncelleme: 02.02.2020  15:36

Kilimanjaro Bölge Komiseri Kippi Warioba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moshi şehrinde Pentakostal Kilisesi'nde düzenlenen dini festivalde papazın "kutsal yağı" kullandığı sırada izdiham yaşandığını belirtti.

Warioba, olayda 16'sı kadın, 3'ü çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Warioba, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, böyle büyük etkinliklerde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Şeker hastası kadın 9 saatte hastaneye ulaştırıldı

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