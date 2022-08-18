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Dünya

Tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu

Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 14:55 - Güncelleme:
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Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, yaptığı açıklamada, polisin, Benin şehrinde bir tapınağa baskın düzenlediğini belirtti.

İwegbu, baskında aralarında 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 20 kişinin mumyalanmış cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin 3 kişinin yakalandığını aktaran İwegbu, kaçan diğer zanlıların bulunması için bölgede yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Nijerya'da büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor.

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