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Dünya

Taraflar anlaştı: ABD askerlerini bölgeden çekiyor

ABD'nin Irak ile müzakereler sonucunda ülkede bulunan askerlerini 2026 sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği iddia edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmanın gelecek hafta kamuoyuna açıklanmasının beklendiği bildirildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 19:38 - Güncelleme:
Taraflar anlaştı: ABD askerlerini bölgeden çekiyor
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Politico'ya konuşan Savunma Bakanlığının iki yetkilisine göre, ABD ile Irak arasında devam eden müzakerelerde sona gelindi.

ABD'nin, Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında bulunan uluslararası koalisyondaki 2 bin 500 askerini 2026 yılı sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği kaydedildi.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın gelecek hafta kamuoyuna açıklanmasının beklendiği aktarılırken, ABD'nin Irak'ta DEAŞ'ı hala bir tehdit olarak gördüğü ve DEAŞ'e karşı operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

ÜLKE SAVAŞ SÜRECİNDEN İSTİKRAR SÜRECİNE GEÇTİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 17 Eylül'de Amerikan Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını açıklamış ve ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini belirtmişti.

Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız. Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti." demişti.

ABD'nin aksine terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Sudani, Irak'ın, 2014'teki gibi olmadığını, dönüşüme uğradığını ve DEAŞ'ın mağaralarda ve çöllerde saklanan bireyler olarak varlığı, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde olmadığını kaydetmişti.

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