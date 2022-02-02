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Dünya

Taraflar arasında ipler geriliyor! Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle

Almanya, Russia Today'in Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladı. RT DE Productions GmbH şirketinin bu karara karşı yasal işlem başlatacağı vurgulandı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 18:16
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Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu'ndan (ZAK) yapılan açıklamada RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edildi.

RT DE'den yapılan açıklamada ise tüm iddialara rağmen 16 Aralık 2021'den bu yana Avrupa yasalarına uygun bir şekilde yayın yapıldığı savunularak RT DE'nin Sırbistan'dan 6 Aralık 2021'den itibaren 2029'a kadar geçerli yayın lisansı aldığı ifade edildi.

RT DE Productions GmbH şirketinin bu karara karşı yasal işlem başlatacağı vurgulandı.

Sırbistan Elektronik Kitle İletişim Araçları Düzenleme Kurumu (REM) Konseyi Başkanı Olivera Zekic'in sözlerine yer verilen açıklamada, lisansın, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi hükümlerine uygun bir şekilde başvurularak verildiği kaydedildi.

YouTube da 29 Eylül'de Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı.

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