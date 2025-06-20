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Dünya

Taraflar İstanbul'da uzlaşmıştı: Bir esir takası daha gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma kapsamında Rusya ile bir esir asker takasını daha gerçekleştirdiklerini duyurdu.

AA20 Haziran 2025 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Taraflar İstanbul'da uzlaşmıştı: Bir esir takası daha gerçekleşti
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile bir esir asker takası daha yaptıklarını belirterek, iki yıldan uzun süredir esir olan Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiğini kaydetti.

Zelenski, "İnsanlarımızı geri getiren herkese minnettarım. Herkesi geri getirene kadar takasların devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rusya ile yapılan esir takası sonucu ağır yaralı ve ağır hasta Ukraynalı askerlerin ülkeye geri getirildiği aktarıldı.

- RUSYA, BİR GRUP ESİR ASKERİ UKRAYNA'DAN ALDIKLARINI DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da sağlanan anlaşmalar çerçevesinde, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinden tedavi için Rusya'ya getirilecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

- İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ UZLAŞMALAR SAĞLANMIŞTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12 ile 14 ve 19 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında beş aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

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