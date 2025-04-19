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Dünya

Taraflar Roma'da bir araya geldi: ABD ile İran arasında kritik toplantı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun 'yapıcı' olduğunu, tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ve 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Taraflar Roma'da bir araya geldi: ABD ile İran arasında kritik toplantı
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Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu belirtti.

İranlı Sözcü, "İki taraf, dolaylı görüşmelere birkaç gün içinde teknik düzeyde devam etme ve ardından gelecek cumartesi kendi düzeylerinde (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD'nin Temsilcisi Steve Witkof'un başkanlığındaki heyetler) başka bir tur görüşmesi yapma konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERAKÇİ'DEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, üçüncü tur görüşmelerin 26 Nisan'da Umman'da yapılacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Bugünkü görüşmelerde bir dizi ilke ve hedef konusunda daha iyi bir anlayışa ulaşmayı başardık." dedi.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini aktararak, "Görüşmeler yapıcı bir ortamda gerçekleşti ve ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "Çok fazla iyimserliğe ya da çok fazla kötümserliğe gerek yok. Teknik toplantıların ardından gelecek hafta daha iyi bir konumda olacağımızı umuyorum." diye konuştu.

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