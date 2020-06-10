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Dünya

Tarafsız sularda F-22 savaş jetleri ve Rus Tu-95Ms bombardıman uçakları karşı karşıya

Amerikan F-22 savaş jetlerinin tarafsız sularda Rusya'nın Tu-95Ms bombardıman uçaklarına eşlik ettiği duyuruldu

10 Haziran 2020 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:47
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