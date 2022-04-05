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Dünya

Tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası karar değiştirdiler...

Daha önce NATO konusunda resmen tarafsızlığını ilan eden Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası karar değiştirdi. Başbakan Sanna Marin, birkaç hafta içinde NATO'ya girmek için başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

5 Nisan 2022 Salı 02:42 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 02:42
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Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliğine başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ülke geçmişte NATO üyeliği için tarafsızlığını ilan etmişti.

Finlandiya, Rusya'nın operasyonlarından sonra NATO'ya üye olmayı tartışmaya başlamıştı.

Daha önce Rusya, Helsinki'nin NATO'ya girmesi durumunda karşılık verebileceğini açıklarken Marin, "Finlandiya'nın Rusya ile ilişkisi Putin'in geçen ay Ukrayna'ya askerlerini gönderme kararıyla değişti" dedi. Finlandiya ile Rusya yaklaşık 1335 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

Marin, "Aklımızdaki hedefi hatırlamalıyız. Her koşulda Finlandiya'nın ve Fin halkının güvenliğini sağlamak" dedi. Finlandiya'da geçen hafta yapılan bir anket çalışmasında halkın yüzde 61'i NATO'ya katılmayı desteklerken, geçmişte NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 20-25 seviyelerindeydi.

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