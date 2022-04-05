Tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası karar değiştirdiler...

Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliğine başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ülke geçmişte NATO üyeliği için tarafsızlığını ilan etmişti.

Finlandiya, Rusya'nın operasyonlarından sonra NATO'ya üye olmayı tartışmaya başlamıştı.

Daha önce Rusya, Helsinki'nin NATO'ya girmesi durumunda karşılık verebileceğini açıklarken Marin, "Finlandiya'nın Rusya ile ilişkisi Putin'in geçen ay Ukrayna'ya askerlerini gönderme kararıyla değişti" dedi. Finlandiya ile Rusya yaklaşık 1335 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

Marin, "Aklımızdaki hedefi hatırlamalıyız. Her koşulda Finlandiya'nın ve Fin halkının güvenliğini sağlamak" dedi. Finlandiya'da geçen hafta yapılan bir anket çalışmasında halkın yüzde 61'i NATO'ya katılmayı desteklerken, geçmişte NATO'ya katılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 20-25 seviyelerindeydi.