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Dünya

Tarih verildi! AB, ABD ile ticaret anlaşmasına yaklaştı

Avrupa Birliği (AB), ABD ile 9 Temmuz'a kadar ticaret anlaşması yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Tarih verildi! AB, ABD ile ticaret anlaşmasına yaklaştı
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AB Komisyonu sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

De Keersmaecker, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün telefonda olumlu bir görüşme yaptıklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill ise "Anlaşma için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda AB ile ABD arasındaki siyasi ve teknik düzeyde temaslar sürüyor." dedi.

Görüşmelerin iyi ilerlediğine işaret eden Gill, ABD ile görüşmelerde son durumu üye ülkelerle de paylaştıklarını anlattı.

Gill, AB'nin hedefinin 9 Temmuz'a kadar bir anlaşma yapmak olduğunu ve bu yönde yoğun biçimde çalıştıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere zaman vermek için 9 Temmuz'a ertelemişti.

AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda anlaşma müzakereleri yürütüyor.

  • AB-ABD anlaşması
  • ticaret hedefi
  • ticari ilişkiler

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