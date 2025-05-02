Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Roma'da Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmesi dünya basınından merakla takip edilirken Yunanistan medyasındaki yerini korumaya devam ediyor.

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Söz konusu ikili temas sonrası imzalanan anlaşmalar ve açıklamalar Yunan basınında sert bir dille eleştirildi.

MELONİ'YE SERT TEPKİ

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyaretinin Türkiye açısından son derece başarılı geçtiğinin altı çizilirken Meloni ve Avrupa Birliği'ne (AB) sert tepkiler dile getirildi.

"TARTIŞMASIZ ERDOĞAN'IN BAŞARISI"

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalında, zirvenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tartışmasız başarısı" olduğu diye yorumlandı.

"MELONI, ERDOĞAN'A AVRUPA KAPILARINI AÇIYOR"

Erdoğan-Meloni görüşmesini manşetlerinde yer veren bir diğer haber sitesi ise Proto Thema oldu. Söz konusu haberde, "Yayımlanan ortak bildiri tamamen Türk yanlısı. İtalya, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda, Türkiye'nin görüşünü sahipleniyor. Bildiride, Kıbrıs için de tek kelime yok.

İdisis haber sitesi de görüşmeyi, "Meloni, Erdoğan'a Avrupa savunması kapılarını açıyor" diye yorumladı.