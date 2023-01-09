Tarihi hatırlatma: O son savaşı Türkler sayesinde kazandınız

Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un Türkiye'yi tehdit ederken örnek verdiği 1941 yılındaki '731 Tepesi Muharebesi'nde, Batı Trakyalı Türk askerlerin kahramanca mücadelesi Akşam editörü Ertan Altan'ın yeni çıkan kitabında anlatıldı.

Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerine geri dönmek için çağrı üstüne çağrı yaptığı Yunanistan yönetimi her fırsatta düşmanlığı körüklüyor. Son örneklerden biri de Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un, Yunansitan Silahlı Kuvvetleri Günü'nde yaptığı açıklamalar oldu. Floros geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin adını anmadan "Her kim 'gelmek' gibi ölümcül bir hata yaparsa, yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731'le yüzleşecek, önceden bunu bilsin" dedi.

TARİH ÖNCESİ SAVAŞLA ÖVÜNDÜ

Yunan generalin atıfta bulunduğu Maraton Muharebesi, Milattan Önce 490 yılında Persler ve Yunanlar arasındaki savaş. Salamis ise, yine Persler ve Yunanların giriştiği Atina'nın dibindeki deniz savaşı. Salamis, Maraton Ovası'ndaki muharebeden 10 yıl sonra yapıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'un Yunan ordusunun Milattan Önce yaptığı savaşları hatırlatması şaşkınlıkla karşılanırken, örnek verdiği en yakın tarihli savaş Türkleri yakından ilgilendiriyor.

17 BİN TÜRK ASKERİ SAVAŞTI

Floros'un örnek verdiği 731, Perslerle yapılanlara kıyasla daha güncel bir savaş. Tam adı ise, "731 Tepesi Muharebesi." 1940'ta İtalya lideri Benito Mussolini'nin ordusu Arnavutluk'un güneyinden Yunanistan'a saldırarak II. Dünya Savaşı'nın yeni bir cephesini açmıştı. Bu savaşta Mussolini'nin ordusunun karşısına Yunan ordusu saflarında 17 bin Batı Trakyalı Türk çıkmıştı.

YENİ ÇIKAN KİTAPTA ANLATILDI

AKŞAM editörü Ertan Altan yeni çıkan "Batı Trakya: Milliyetçilik ve Naziler Kıskacındaki Yitik Halk" adlı kitabında, II. Dünya Savaşı'na Yunan ordusu saflarında katılan Türklerin mücadelesini anlatıyor. O Türk askerlerinden biri de Altan'ın Gümülcineli dedesi Ali Osman Altan. Arnavutluk'ta konuşlanan İtalyan ordusu 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a saldırmıştı. Aynı gün 29. Gümülcine Piyade Alayı tarafından askere alınan Batı Trakyalı Türkler, Arnavutluk sınırında Mussolini ordusunun karşısına çıktı. Kitabıyla ilgili AKŞAM'a açıklamalarda bulunan Ertan Altan şunları söyledi: "Batı Trakya, II. Dünya Savaşı'nın en az bilinen cephelerinden biri. Bu savaşta 17 bin Batı Trakyalı Türk, Yunan ordusu saflarında İtalyan ordusunun karşısına çıktı. Türkler İtalyan saldırısının başladığı 28 Ekim 1940 günü Gümülcine 29. Piyade Alayı tarafından askere alınarak Arnavutluk sınırına gönderilmişlerdi."

TÜRKLER 3 BİN KAYIP VERDİ

Ertan Altan şöyle devam etti: "Kitap için başta Celal Bayar Üniversitesi'nden Melih Akdeniz'in çalışmaları olmak üzere pek çok akademik kaynaktan yararlandım. Özellikle Melih Akdeniz'in araştırmaları II. Dünya Savaşı'nda Batı Trakyalı Türklerin durumuyla ilgili son derece önemli bir kaynak. Türklerin bu savaşta İtalyan ve Alman orduları karşısında yaklaşık olarak 3 bin kayıp verdiği tahmin ediliyor. Görice Muharebesi'nde Türkler, İtalyan ordusunu Arnavutluk içlerine kadar kovalayarak Yunanistan'ı işgalden koruyor. Ancak Nazilerin Batı Trakya'dan başlayan Marita Harekâtı, Yunan-İngiliz ittifakını mağlup edince Batı Trakyalı Türkler de savaş dışı kalarak terhis ediliyor."

BİR TÜRK KÖYÜNDE YAŞANAN NAZİ İŞGALİ

EPOS Yayınları tarafından yayımlanan kitapta 1941'de İskeçe'nin Sakarkaya köyünde Nazi işgaline tanıklık eden ve bugün 100 yaşında olan Cafer Alioğlu'nun anlatımlarına yer veriliyor. Alioğlu, Nazi subaylarının işgal boyunca babasına ait çiftliğe el koyduğunu anlatıyor.

KİTAPTA ŞEHİT OLAN TÜRKLERİN LİSTESİ VAR

Ertan Altan'ın kitabında İtalyan ve Nazi ordularıyla savaşta Yunan ordusu saflarında savaşırken hayatını kaybeden Türklerin isimlerinin, doğum yerlerinin, bağlı bulundukları birliklerin ve nasıl öldüklerinin yer aldığı kapsamlı bir liste de yer alıyor. Listede Türk şehitlerin büyük bir çoğunluğunun Arnavutluk sınırında İtalyanlarla savaşta hayatını kaybettiği görülüyor.