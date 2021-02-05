05 Şubat 2021 Cuma 09:40 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 09:40

Fransa 2015 yılında sera gazı etkisiyle meydana gelen küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasını öngören COP21 Paris Antlaşması'na imza atmıştı.

Mart 2019'da birçok sivil toplum örgütü ve iklim aktivisti tarafından "Yüzyılın vakası" mottosuyla açılan dava yaklaşık 2 sene sürdü. Paris mahkemesi, mevcut hükümetin COP21'de belirtilen emisyon değerleri hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermediğine hükmederek sembolik olarak 1 euro para cezası kesti.

Mahkemenin kararı, bazı sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin 2 milyonu aşkın vatandaştan imza toplayarak hükümet aleyhine yeni bir dava açmasından hemen sonra gelmesiyse dikkati çekti.

Kararın hükümete karşı hukuki bir yaptırımı bulunmuyor ancak iklim değişikliği sebebiyle mesleki faaliyetleri zarar gören ya da sağlığını kaybeden insanların devletten tazminat talep etmesinin önünü açıyor.

Euronews'in haberine göre, bunun yanında karar, kanun koyucu mercilerin ve milletvekillerinin iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda gereken önemi vermesi için bir kamuoyu baskısı oluşturuyor.