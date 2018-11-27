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Kerkük'te Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı

Kerkük'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kayseri Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı.

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Kapalı Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, çarşıda bulunan 400'ün üzerinde iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Onlarca itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini aktaran Kerküklü, yangının gece çıkması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Kerküklü, yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.

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