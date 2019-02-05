Tarihi Moro referandumunda ikinci perde

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanları, siyasi geleceğini değiştirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci ayağı için yarın sandık başına gidecek.

Bölgede 21 Ocak'ta yapılan ve "Evet" oylarının açık ara önde çıktığı referandumun ardından, yarın da Mindanao'nun kuzey batısında yer alan Lanao del Norte'deki Tagoloan, Balo-i, Pantar, Munai, Nunungan ve Tangcal'dan oluşan 6 belediye ve Kuzey Cotabato'daki 67 yerleşim yerinde yaşayanlara, yeni kurulan Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne (BARMM) katılıp katılmayacakları sorulacak.

Yürürlükteki Müslüman Mindanao'da Özerk Bölge (ARMM) idaresini yeni yetkilere kavuşturacak ve Morolara daha kapsamlı bir özerk yönetim sağlayacak BOL referandumunda bölgedeki Sulu adası ve İsabela şehri haricinde "Evet" oyları tüm bölgede önde çıkmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC) Sözcüsü James Jimenez, ocak ayındaki oylamayı bir başarı hikayesi olarak niteledi ve yarınki seçimlerin bunun tekrarı olacağını ümit ettiklerini belirtti.

Jimenez, yarın yapılacak oylamanın sonuçlarının açıklanmasına yönelik ise seçim kurullarında görevlendirilmiş öğretmenlerin son anda sandık başına gitmemeleri ihtimaline karşı, özel gözetim ekiplerinin oluşturulduğu bilgisini verdi.

James Jimenez, oy sayımının 4 gün içerisinde tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bu arada, halk oylaması nedeniyle ilgili bölgelerde yarın resmi tatil ilan edildi.

Güvenlik şansa bırakılmıyor

Seçim bölgesinde yaklaşık 2 bin Filipinli asker ve polis görevlendirilirken, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Lanao del Norte'de "Evet" kanadını, eyalet hükümeti ise "Hayır" kanadını destekliyor.

Ulusal basına yansıyan haberde, Kuzey Mindanao Polis Sözcüsü Surki Serenas, seçim için görev verilen güvenlik gücü sayısının alışılmışın dışında olduğunu, bu süreçteki güvenliğin şansa bırakılamayacağını ifade etti.

Resmi güvenlik güçleri, Lanao del Norte'de "Hayır" oylarının önde çıkmasının güvenlik risklerini artıracağından endişe ediyor.

Barış Süreci Başkanlık Danışman Bürosu (OPAPP), Lanao del Norte'de yaşayan seçmenlere "Evet" yönünde oy kullanmaları talebinde bulundu.

OPAPP Sekreter Yardımcısı Dickson Hermoso 6 Şubat oylaması öncesi yaptığı konuşmada, BOL yasasını "tarihi" olarak nitelendirdi, Mindanao'da barışın sürdürebilir olması için BOL'un desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.