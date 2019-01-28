'Tarihi savaşı kazanacağız'
Maduro “Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Darbe girişimini atlatacağız” dedi. Tarihi bir savaşta olduklarını belirten Maduro “Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Kimse bize ültimatom veremez” dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı mülakatta Türk halkına ve Başkan Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkesindeki durumu “Venezuela adına, demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaş” olarak değerlendiren Maduro “Yaşananların tümünün ABD’yle bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar” ifadelerini kullandı. Ülkesinin süregelen saldırıların bir kurbanı olduğunu söyleyen Maduro, ABD’deki George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimlerinin Venezuela’yı hedef aldığını kaydetti.
DARBE GİRİŞİMİ
Maduro, “Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar” diye konuştu. ABD basını darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdı.
15 TEMMUZ RUHU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan olaylara ilişkin kendisini aramasına değinen Maduro, şunları kaydetti: Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı (FETÖ’nün) darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum. Darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde, Dışişleri Bakanıma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan’la dostuz. Türk insanına aşığım. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız.
SEÇİMLER 2020’DE
Yüzde 65 ile seçildiğini vurgulayan Maduro “Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez. Seçimler 2020’de yapılacak” şeklinde konuştu.
‘SANDIK İRADESİNE SAYGI DUYULMALI’
Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hükümetini tanımaması ve yeni seçim yapılması gerektiği görüşüyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, demokrasi dersi veren ülkelerin kendileriyle çeliştiğini söyledi. Halkın sandık iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu “Demokrasinin beşiği olarak geçinen ve demokrasi dersi veren ülkeler işlerine gelmediği zaman seçimleri yok sayabiliyor. ABD’nin baskısıyla bazı AB ülkeleri maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalarda bulundu. Venezuela’da evet bir sorun var; ama bu problemin diyalog ve barış içinde çözülmesi için herkesin katkı koyması gerekiyor.
NEW YORK'TA MADURO'YA DESTEK
ABD’de New York’un ünlü meydanlarından Union Square’de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek gösterisi düzenlendi. Venezuela bayrağı açan göstericiler, ‘ABD, elllerini Venezuela’dan çek’ sloganı attı. Yapılan konuşmada “Venezuela’nın demokratik olarak seçilmiş lideri Nicolas Maduro’ya destek vermek ve ABD’nin emperyalizmine karşı çıkmak için bugün buradayız” ifadeleri kullanıldı.
DİPLOMATLAR ABD'YE DÖNDÜ
ABD’nin Caracas’taki büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndü. İki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği bildirildi. Venezuela Dışişleri Bakanlığından, ABD’nin Caracas Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatik personelin, Devlet Başkanı Maduro’nun tanıdığı 72 saatin sona erdiği gün itibarıyla ülkeden ayrıldığı duyuruldu.
GÜNEY AFRİKA DA MADURO'NUN YANINDA
Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımaya devam edeceklerini bildirdi. Güney Afrika’nın BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, yaptığı açıklamada, Maduro’nun başkanlık seçimlerinde kanunlara uygun şekilde seçildiğini ve Maduro’yu tanımaya devam edeceklerini kaydetti.
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