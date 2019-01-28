'Tarihi savaşı kazanacağız'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı mülakatta Türk halkına ve Başkan Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkesindeki durumu “Venezuela adına, demokrasi ve bağımsızlıkları adına tarihi bir savaş” olarak değerlendiren Maduro “Yaşananların tümünün ABD’yle bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar” ifadelerini kullandı. Ülkesinin süregelen saldırıların bir kurbanı olduğunu söyleyen Maduro, ABD’deki George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump yönetimlerinin Venezuela’yı hedef aldığını kaydetti.

DARBE GİRİŞİMİ

Maduro, “Chavez’in vefatından bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar” diye konuştu. ABD basını darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdı.

15 TEMMUZ RUHU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan olaylara ilişkin kendisini aramasına değinen Maduro, şunları kaydetti: Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı (FETÖ’nün) darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum. Darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde, Dışişleri Bakanıma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan’la dostuz. Türk insanına aşığım. Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız.