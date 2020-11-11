Tarihi zaferde tarihi rol oynadı! Türk SİHA'ları ABD basınında: Sihirli mermi

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:51

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor.

Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti.

TRT Haber'in derlediği habere göre, David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı. Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi.

Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi.

Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

SİHA'LAR YABANCI BASININ GÜNDEMİNDE

Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.