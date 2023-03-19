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Dünya

Tarihi zirve dünya basınında: Her şey bu tokalaşma ile başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 11 yıl sonra Mısır'a gitmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli Bloomberg iki ülkenin arasındaki normalleşmenin başlangıç noktasına dikkat çekti.

19 Mart 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
Tarihi zirve dünya basınında: Her şey bu tokalaşma ile başladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı binasında mevkidaşı Şukri tarafından kapıda karşılandı.

Çavuşoğlu ve Şukri karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Tarihi ziyaret dünya basınında geniş yer buldu.

Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye ve Mısır, On Yıldır Süren Anlaşmazlığın Ardından İlişkileri Yeniden Başlatma Sözü Verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Ankara ile Kahire arasındaki buzların erimesini mercek altına alan Bloomberg, iki ülkenin liderinin Katar'da düzenlenen turnuvada el sıkıştığını hatırlatan Bloomberg 'Erdoğan-Sisi Dünya Kupası el sıkışması bir çözülme başlatmış olabilir' dedi.

İsrail merkezli Jarusalem Post 'Mısır Dışişleri Bakanı: Görüşmeler dürüst ve şeffaf' başlığını tercih etti.

Al Arabia iki bakanın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşeceğini açıkladığını yazdı.

Al Jazeera 'Bakanlar on yıl sonra ilk Kahire görüşmelerini gerçekleştirdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 'mümkün olan en kısa sürede' büyükelçi düzeyine yükseltileceğini söylediler.'

Alman DW de benzer bir yoruma yer verdi ve bakanların ilişkileri düzeltme söz verdiklerini yazdı.

ABD merkezli ABC News ise Çavuşoğlu'nun Mısır ile ilişkileri düzeltmek amacı ile Kahire'ye gittiğini belirtti.

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