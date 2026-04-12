Tarihi zirvede Hürmüz krizi! Askeri gemi geçişi girişimlerine sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı (58 numaralı bildiri) yayımladı.

Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusunun açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadelerine yer verilmişti.

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN'e, ABD'nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: "BELKİ ANLAŞMA YAPARLAR, BELKİ YAPMAZLAR. ABD AÇISINDAN BAKILDIĞINDA, BİZ KAZANIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne olursa olsun, biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan basın mensuplarına İran'la ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile barış görüşmelerinin nasıl gittiğine ilişkin bir soruya sürece ilişkin çok sayıda rapor aldığı ifadeleriyle cevap veren Trump, "Muhtemelen takip ettiğiniz üzere, saatlerdir görüşüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Her halükarda biz kazanıyoruz. Ne olursa olsun biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" dedi.

"MAYIN TEMİZLEME GEMİLERİMİZ ORADA VE BUNLARI TEMİZLİYORUZ"

Trump, "İran ile çok derin müzakereler içindeyiz. Her halükarda biz kazanıyoruz. Onları askeri olarak yendik. Birkaç deniz mayını bıraktılar. Bunlara gemiler için su mayınları deniliyor. Onların tüm deniz araçlarını da alt ettik. Donanmaları 158 gemi kaybetti. 28 mayın gemileri vardı, hepsi batırıldı. Muhtemelen suda birkaç mayın kalmıştır. Mayın temizleme gemilerimiz orada ve bunları temizliyoruz" dedi.

Kısa açıklaması boyunca ABD'nin savaşı kazandığını defaatle yineleyen Trump, "Onların donanmalarını yendik. Hava kuvvetlerini yendik. Hava savunmalarını yendik. Radarlarını yendik. Liderlerini yendik. Liderlerinin hepsi öldü. Şimdi yapacağımız tek şey Boğaz'ı açmak olacak" dedi.

"ÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPARSA, BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Trump, Çin'in İran'a silah tedarik etmeye hazırlandığını söyleyen bir basın mensubuna Trump, "Eğer Çin böyle bir şey yaparsa, büyük sorunlarla karşı karşıya kalır" ifadeleriyle cevap verdi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İslamabad'da İran, ABD ve Pakistan arasındaki üçlü görüşmelerin sona erdiği, görüşmelere sabah saatlerinde devam edileceği belirtildi.

01:37 Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurulan denizcilik faaliyetlerini yeniden başlatacağını açıkladı.

01:28 İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in baskılarına rağmen direniş cephesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu öne sürdü.

00:57 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.