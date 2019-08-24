Tarihte bir ilk! Eşinin banka hesaplarına uzaydan erişti

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Astronot Anne McClain boşanma sürecindeki eşinin banka hesaplarına uzaydan eriştiği iddia edildi

ABD'nin Kansas kentinde yaşayan eski Hava Kuvvetleri subayı Summer Worden, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü eski eşi astronot Anne McClain'in banka hesabına uzaydan eriştiğini iddia ediyor.

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ABD'nin Kansas kentinde yaşayan eski Hava Kuvvetleri subayı Summer Worden, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü eski eşi astronot Anne McClain'in banka hesabına uzaydan eriştiğini öne sürüyor.
 
Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA'da çalışan Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eski eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti, ancak yanlış bir şey yapmadığını söyledi.
 
McClain, New York Times gazetesine avukatı Rusty Hardin aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden'la birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için kurdukları fonda yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini söyledi. 
İLK AMA SON OLMAYABİLİR
 
Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtilirken, Cleveland State Üniversitesi Küresel Uzay Hukuk Merkezi Müdürü Mark Sundahl olayın muhtemelen son olmayacağını söyledi.
 
Worden'ın Federal Ticaret Komisyonu'na şikayeti sonrası Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA Teftiş Kurulu inceleme başlattı.
 
Astronot McClain'le 2014'te evlenen eski Hava Kuvvetleri subayı Worden'ın 2018'de açtığı boşanma davanın gelecek ay sonuçlanması bekleniyor.
 
(TRT Haber)

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