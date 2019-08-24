Tarihte bir ilk! Eşinin banka hesaplarına uzaydan erişti

ABD'nin Kansas kentinde yaşayan eski Hava Kuvvetleri subayı Summer Worden, 1 yıldır boşanma davalarının sürdüğü eski eşi astronot Anne McClain'in banka hesabına uzaydan eriştiğini öne sürüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA'da çalışan Astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eski eşi Summer Worden'ın banka hesaplarına girdiğini kabul etti, ancak yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

McClain, New York Times gazetesine avukatı Rusty Hardin aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden'la birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için kurdukları fonda yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini söyledi.