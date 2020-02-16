Tarihte ilk kez oluyor! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

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Dünya

Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Karabağ Azerbaycan toprağıdır. BM'in Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. Çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temel alınarak elde edilmelidir.' dedi.

HABERİN
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AA16 Şubat 2020 Pazar09:52 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 10:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı.

Bu panelle, tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve Ermenistan lideri kamuoyu önünde açık tartışma gerçekleştirdi.

Aliyev konuşmasında Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün uluslararası toplum tarafından tanındığını hatırlattı. Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan'ın işgali altında bulunduğunu ve 1 milyondan fazla Azerbaycanlının topraklarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Aliyev, Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yapıldığını belirtti.

Aliyev, Hocalı'da 613 sivilin Ermenilerce katledildiğini anımsatarak "Uluslararası hukuk açısından bakarsak Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler'in Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. Çözüm, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temel alınarak elde edilmelidir." diye konuştu.

Çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun Ermenistan'a Dağlık Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını daha iyi anlatması ve uluslararası kamuoyunun bu konuda Ermenistan'a baskı yapması gerektiğini söyleyen Aliyev, "Ermenistan Başbakanı barıştan bahsediyor. Fakat bugün cephe hattında Azerbaycan askeri Ermeni keskin nişancısı tarafından katledildi." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan yönetiminin mevcut durumu çeşitli yollarla korumaya çalıştığına işaret ederek "Topraklarından çıkartılan Azerbaycanlılar kendi topraklarına geri dönmelidir. İşgal altındaki bölgelerdeki ordunun yüzde 80'i Ermenistan askerlerinden oluşmaktadır. Onlar bu topraklarını daima kontrol altında tutacaklarını düşünüyorlar. Fakat asla böyle olmayacak." şeklinde konuştu.

Dağlık Karabağ sorununun aşamalı olarak çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermeniler her zaman 'milletlerin kendi mukadderatını belirleme' ilkesinden bahsediyor. Ermeni halkı kendi mukadderatını belirledi. Onların bir devleti var. Kendi mukadderatlarını ikinci kez belirlemek istiyorlarsa bunun için başka yer bulmalarını öneriyorum, Azerbaycan'ı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan'dan Hocalı Katliamı'nı inkar

Paşinyan ise Hocalı Katliamı'nı inkar etti. Sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunun değil, Karabağ Ermenilerinin silahlı güçlerinin bulunduğunu iddia etti fakat daha sonra kendi oğlunun da Karabağ'da, cephe hattında askerlik yaptığını söyledi.

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