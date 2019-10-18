Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Olayın ardından çiftin California’daki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely’yi vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen 81 yaşındaki Ron Ely’nin yara almadan kurtulduğu bildirildi. İhbar üzerine eve gelen polis, 62 yaşındaki Valerie Ely’nin cesediyle karşılaştı. Hope Ranch’teki evi ve çevresini arayan dört polis memuru, bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely’ye ateş açtı. Ron Ely, 1966-68 yıllarında yayımlanan Tarzan dizisiyle tanınıyor. Edgar Rice Burroughs’un 1914’te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan’ın öyküsü anlatılıyordu.