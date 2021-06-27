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Dünya

Tasarı mecliste kabul edildi! Terör örgütü PKK bayraklarını yasakladılar

Almanya'da terör örgütü PKK bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi.

27 Haziran 2021 Pazar 08:59 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 09:03
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Almanya'da hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin hazırladığı Hamas ve terör örgütü PKK bayraklarının yasaklanmasını öngören tasarı Federal Meclis'te kabul edildi.

Euronew'in haberine göre; Söz konusu teklif, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından meclise sunulmuştu.

Meclis'te kabul edilen yasaya göre terör örgütleri ile bağlantılı aşırı sağcı grupların forumlarında başkalarına ait kişisel bilgileri yayınlamak da suç kapsamına alındı. Ayrıca antisemitizm ile Müslümanlara yönelik nefreti teşvik edenlere cezai müeyyide uygulanacak.

CDU ve SPD Sözcüsü Thorsten Frei, konuyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya topraklarında terör örgütü bayraklarının dalgalanmasını istemiyoruz" dedi.

Merkel'den sonra Almanya'nın yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan CDU'lu Armin Laschet de, Hamas bayrağının yasaklanması gerektiğini söylemişti.

1987 yılında kurulan ve Filistin Parlamentosu'nda çoğunluğu elinde bulunduran Hamas'ın Sözcüsü Hasım Kasım, Almanya'nın, Hamas'a ait bayrak ve sembolleri yasaklaması kararını kınadı.

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