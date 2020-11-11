Taslak anlaşma yayımlandı! Rusya'dan lojistik üs hamlesi

star.com.tr 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:24

Hükümetin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre Rusya Başbakanı Mikhail Misuştin'in, Sudan'da bir deniz lojistik üssü kurulması konulu bir anlaşma taslağını onayladığı ve belgenin imzalanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir teklif sunma talimatını verdiği bildirildi.

Rusya ile Sudan arasında deniz lojistik tesisine ilişkin taslak anlaşma Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sunuldu, Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay, Başsavcılık ve Rusya Soruşturma Komitesi tarafından onaylandı ve ön karar Sudan tarafından kabul edildi.

Taslakta, Rus Donanması'nın Sudan'daki lojistik tesisi için, "bölgede barış ve istikrarı koruma hedeflerini karşılıyor, savunma amaçlıdır ve diğer ülkelere yönelik değildir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu lojistik üssünün onarımları yapmak, malzemeleri yenilemek ve Rus donanma gemilerinin mürettebatlarının dinlenmeleri için kullanılabileceği düşünülüyor.

Taslak anlaşmada "Sudan tarafı, Rusya tarafının yetkili makamıyla yapılan anlaşma üzerine demirleme sahasını kullanma hakkına sahiptir" ifadeleri yer alırken "nükleer ve çevresel güvenlik normlarına uymak şartıyla nükleer sevk sistemli askeri gemiler" de dahil olmak üzere, deniz lojistik üssünde en fazla dört savaş gemisinin kalabileceği belirtiliyor.

star.com.tr