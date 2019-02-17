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TASS: Rusya - Suudi Arabistan füze sistemi müzakereleri sürecek

Rusya merkezli silah üreticisi Rosoboronexport CEO´su Alexander Mikheyev, Suudi Arabistan´a verilmesi planlanan S-400 Triumf füze sistemi ile ilgili ek müzakereler yapıldığını söyledi.

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Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Abu Dhabi´da düzenlenen uluslararası savunma sergisi IDEX 2019´da konuşan Mikheyev, "S-400´ler konusunda Suudi Arabistan´la ek müzakereler düzenleme kararı aldık" dedi.
 
Daha önce medyada yer alan haberlerde, iki ülkenin Rusya´da 2007 yılında kullanılmaya başlanan ve en ileri uzun menzil hava savunma füzesi olarak bilinen S-400 füze sistemlerinin tedariği konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
 
Rusya Uzay Gücü Yardımcı Komutanı Viktor Gumenny, hava, deniz ve balistik füzelere karşı kullanılan füze sisteminin ayrıca 400 kilometre uzaklık ve 30 kilometre yüksekliğe kadar hizmet verebildiğini söylemişti.
 

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