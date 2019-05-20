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Rusya, Venezuela ordusuna kumanya dağıtacak

Rusya'nın Venezuela ordusuna 16 binden fazla kumanya dağıtacağı bildirildi.

  • DHA
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Rus Haber Ajansı TASS, ordudaki diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Rusya´nın devletin işlettiği silah ihracatçısı şirketi Rosoboronexport´tan Venezuela ordusuna dağıtılmak üzere 16 bin 500 adet kumanya satın aldığını yazdı. Satışın toplam maliyetinin yaklaşık 222 bin 091 dolar olduğu ifade edildi.
 
Adı açıklanmayan kaynak Rus haber ajansına kumanyaların Venezuela ordusu için hazırlandığını söyledi. Rosoboronexport firmasına göre de kumanyalar, Venezuela hükümetine insani destek amacıyla gönderilecek.
 
Haberde firmanın, konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği de aktarıldı.
 
Geçtiğimiz nisan ayında Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıklamıştı.
 
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido da paylaştığı bir videoda, başkent Karakas'ta bir grup askerle beraber, halka askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulunmuştu.
 
Venezuela ordusu ise Devlet Başkanı Nicholas Maduro´ya bağlı olduğunu açıklamıştı.

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